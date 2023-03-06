ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі заочно засудили Тихановську до 15 років за ґратами

Новость на русском →
Мінськ, Понеділок 06 березня 2023 14:25
У Білорусі заочно засудили Тихановську до 15 років за ґратами Фото: екс-кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Суд у Мінську заочно засудив екс-кандидата у президенти Білорусі Світлану Тихановську. Їй призначили 15 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Тихановську визнали винною у "змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".

Також опозиційного лідера Білорусі звинуватили у "створенні екстремістського формування та керівництві ним, публічних закликах до захоплення влади та діях, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі".

Крім того, білоруський режим засудив опозиційного політика, екс-дипломата Павла Латушко. Йому заочно призначили 18 років суворого режиму у виправній колонії.

Нагадаємо, Світлана Тихановська у 2020 році брала участь у президентських виборах у Білорусі після того, як її чоловіка не допустила ЦВК. Пізніше Сергія Тихановського затримали та кинули до в'язниці.

За даними білоруської ЦВК, Тихановська посіла друге місце та отримала 10% голосів. Проте опозиціонери вважають, що за неї проголосували 70-80% виборців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Світлана Тіхановська
NEWS
Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони
Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів