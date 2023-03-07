RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС готов принять новые меры против Беларуси из-за нарушений прав людей, - Боррель

Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз готов принять новые меры против Беларуси в ответ на заочный приговор экс-кандидату на пост президента Светлане Тихановской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"ЕС осуждает эти абсурдные приговоры, построенные на сфабрикованных обвинениях в государственной измене, экстремизме, заговоре и разжигании ненависти", - говорится в заявлении.

Боррель заявил, что Евросоюз готов принять меры в ответ на возмутительное нарушение прав ее населения, что до сих пор продолжается.

"ЕС и дальше будет поддерживать всех, кто мужественно выступает за независимую и демократическую Беларусь", - добавил высокий представитель ЕС.

Напомним, что вчера суд в Минске заочно осудил экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Ей назначили 15 лет за решеткой.

Польша считает необходимым ввести новые санкции в отношении белорусских властей. Поводом стал заочный приговор экс-кандидата в президенты Беларуси Светлане Тихановской.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЖозеп БоррельЕвросоюз