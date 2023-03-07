ЄС готовий вжити нових заходів проти Білорусі через порушення прав людей, - Боррель
Євросоюз готовий вжити нових заходів проти Білорусі у відповідь на заочний вирок екс-кандидату на пост президента Світлані Тихановській.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля.
"ЄС засуджує ці абсурдні вироки, побудовані на сфабрикованих звинуваченнях у державній зраді, екстремізмі, змові та розпалюванні ненависті", - йдеться у заяві.
Боррель заявив, що Євросоюз готовий вжити заходів у відповідь на обурливе порушення прав її населення, що і досі триває.
"ЄС і надалі підтримуватиме всіх, хто мужньо виступає за незалежну та демократичну Білорусь", - додав високий представник ЄС.
Нагадаємо, що вчора суд у Мінську заочно засудив екс-кандидата у президенти Білорусі Світлану Тихановську. Їй призначили 15 років за ґратами.
Польща вважає за необхідне запровадити нові санкції щодо білоруської влади. Приводом став заочний вирок екс-кандидату у президенти Білорусі Світлані Тихановській.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.