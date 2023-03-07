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ЕС готов принять новые меры против Беларуси из-за нарушений прав людей, - Боррель

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Вторник 07 марта 2023 16:38
ЕС готов принять новые меры против Беларуси из-за нарушений прав людей, - Боррель Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз готов принять новые меры против Беларуси в ответ на заочный приговор экс-кандидату на пост президента Светлане Тихановской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"ЕС осуждает эти абсурдные приговоры, построенные на сфабрикованных обвинениях в государственной измене, экстремизме, заговоре и разжигании ненависти", - говорится в заявлении.

Боррель заявил, что Евросоюз готов принять меры в ответ на возмутительное нарушение прав ее населения, что до сих пор продолжается.

"ЕС и дальше будет поддерживать всех, кто мужественно выступает за независимую и демократическую Беларусь", - добавил высокий представитель ЕС.

Напомним, что вчера суд в Минске заочно осудил экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Ей назначили 15 лет за решеткой.

Польша считает необходимым ввести новые санкции в отношении белорусских властей. Поводом стал заочный приговор экс-кандидата в президенты Беларуси Светлане Тихановской.

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Беларусь Жозеп Боррель Евросоюз
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