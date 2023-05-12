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ЄС готовий взаємодіяти з Китаєм щодо війни в України, - Боррель

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Брюссель, П'ятниця 12 травня 2023 11:14
ЄС готовий взаємодіяти з Китаєм щодо війни в України, - Боррель Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз готовий взаємодіяти з Китаєм для урегулювання війни в України. Проте у Брюсселі застерігають, що Пекін може скористатися поразкою Росії.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Головний європейський дипломат надіслав приватний лист міністрам закордонних справ країн ЄС. У ньому він закликав країни-члени ЄС знайти "узгоджену стратегію" боротьби з Китаєм на тлі "зростаючого націоналізму Пекіна і його боротьби з Вашингтоном".

"Питання Китаю набагато складніше, ніж питання Росії. Ясно, що амбіції Китаю полягають у побудові нового світового порядку з Китаєм у його центрі... Поразка Росії в Україні не зіб'є з курсу Китаю. Китаю вдасться скористатися цим геополітичною перевагою", - зазначив Боррель.

Також у своєму листі дипломат наголосив, що ЄС готовий співпрацювати з Китаєм щодо війни в України. Він додав, що Євросоюз "вітає всі справді позитивні кроки з боку Китаю, спрямовані на пошук рішення".

У листі Боррель закликав звернути увагу на країни, що розвиваються, та вплив Китаю на них.

"ЄС повинен усвідомлювати, що багато країн бачать геополітичний вплив Китаю як противагу Заходу і, отже, Європі. Вони намагатимуться зміцнити власний простір для маневру, не перебираючи сторони", - написав Боррель.

Нагадаємо, сьогодні глави МЗС країн ЄС зустрінуться у Стокгольмі та обговорять допомогу Україні. Також на порядку денному дискусія щодо відносин між ЄС та Китаєм.

Як повідомлялося, Жозеп Боррель вважає, що Китай вже втратив можливість стати посередником у війні Росії проти України.

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