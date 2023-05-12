ЕС готов взаимодействовать с Китаем касательно войны в Украине, - Боррель

Европейский союз готов взаимодействовать с Китаем для урегулирования войны в Украине. Однако в Брюсселе предостерегают, что Пекин может воспользоваться поражением России.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Главный европейский дипломат направил личное письмо министрам иностранных дел стран ЕС. В нем он призвал страны-члены ЕС найти "согласованную стратегию" борьбы с Китаем на фоне "растущего национализма Пекина и его борьбы с Вашингтоном".

"Вопрос Китая гораздо сложнее, чем вопрос России. Ясно, что амбиции Китая заключаются в построении нового мирового порядка с Китаем в его центре... Поражение России в Украине не собьет с курса Китая. Китаю удастся воспользоваться этим геополитическим преимуществом", - отметил Боррель.

Также в своем письме дипломат подчеркнул, что ЕС готов сотрудничать с Китаем по поводу войны в Украине. Он добавил, что Евросоюз "приветствует все действительно положительные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения".

В письме Боррель призвал обратить внимание на развивающиеся страны и влияние Китая на них.

"ЕС должен отдавать себе отчет, что многие страны видят геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут пытаться укрепить собственное пространство для маневра, не перебирая стороны", - написал Боррель.

Напомним, сегодня главы МИД стран ЕС устремятся в Стокгольме и обсудят помощь Украине. Также на повестке дня дискуссия по поводу отношений между ЕС и Китаем.

Как сообщалось, Жозеп Боррель считает, что Китай уже упустил возможность стать посредником в войне России против Украины.

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