Китай вже втратив можливість бути посередником у війні РФ проти України, - Боррель

Китай залишається важливим партнером ЄС, але вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля під час дискусії в межах Європейського саміту з безпеки й оборони, передає "Укрінформ" .

"Ми маємо діяти дуже обережно й дипломатично, щоб не підштовхнути Росію в руки Китаю, та просити Китай скористатися своїм впливом, щоб зупинити війну. Це добре, що президент Сі подзвонив президенту Зеленському. Коли ми будемо уточнювати нашу стратегію (ЄС,- ред.) щодо Китаю, ми маємо бути дуже вимогливими до того, щоб Китай діяв відповідно до власної відповідальності, - ця країна є постійним членом Ради безпеки ООН", - сказав Боррель.

Він підкреслив, що хоча Китай має великий вплив на Росію й може допомогти зупинити агресію, той уже втратив можливість відігравати роль посередника, бо його "нейтральність" мала радше проросійську спрямованість.

"Так, Китай підтримує Росію, але поки що він не надавав Росії військової допомоги. Ми маємо бути пильними, щоб не штовхнути Росію в руки Китаю. Але я не думаю, що Китай почувається дуже комфортно від того, що там (у Росії, - ред.) відбувається", - зазначив Боррель.

За його словами, Китай є для ЄС водночас важливим торговельним партнером і конкурентом в економіці та противником у цінностях.

"Ми живемо у світі конкуренції. Китай перетворюється на світову потужність, внаслідок власного розміру й потенціалу. Питання не в тому, щоб зупинити Китай у цьому перетворенні, але в тому, як переконати Китай конструктивно використовувати свою потужність, відповідно до міжнародного права", - додав дипломат.