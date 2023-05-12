Міністри країн ЄС сьогодні обговорять війну та допомогу Україні

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні, 12 травня зустрінуться у Стокгольмі. Глави МЗС обговорять Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний зустрічі.

Війна в Україні, а також допомога українцям стануть однією з головних тем сьогоднішньої зустрічі європейських міністрів у столиці Швеції.

"Під час робочого обіду 12 травня міністри закордонних справ обговорять російську агресію, підтримку України та посилення діалогу з третіми країнами щодо глобальних наслідків російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні глави МЗС проведуть стратегічну дискусію щодо відносин між ЄС та Китаєм.

Зустріч прийматиме міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом. Вона пройде під традиційним головуванням очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Нагадаємо, глава Єврокомісії під час візиту до Києва назвала три ключові елементи 11-го пакету санкцій проти Росії.

Водночас видання Reuters зазначає, що переговори щодо 11-го пакету санкцій ЄС можуть затягтися.

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