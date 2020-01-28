ЄС готується зняти санкції з Азарова, Ставицького і сина Януковича

Фото: Едуард Ставицький, Микола Азаров та Олександр Янукович (колаж РБК-Україна)

Євросоюз може скасувати санкції за розкрадання коштів

Європейський союз готується зняти санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького і Олександра Януковича, сина колишнього президента України. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, цілком ймовірно, що Азаров, Ставицький і Янукович-молодший найближчим часом будуть виключені зі списку санкцій за розкрадання українських державних коштів.

"Подробиці скоро можуть послідувати. Я чув, що Києву необхідно робити більше щодо Росії", - додав журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейський суд анулював санкції проти Азарова, які були запроваджені рішенням Ради Євросоюзу від 5 травня 2015 року.

Також повідомлялося про скасування санкцій проти Януковича і його оточення. Обмеження були зняті з Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки та Андрія Клюєва.

Це рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалося Радою ЄС протягом 2016-2018 років. Відзначимо, що діючі санкції Європейського союзу були продовжені в березні 2019 і поки залишаються в силі.