ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС готується зняти санкції з Азарова, Ставицького і сина Януковича

Новини » Політика     28.01.2020 - 17:42
ЄС готується зняти санкції з Азарова, Ставицького і сина Януковича
Фото: Едуард Ставицький, Микола Азаров та Олександр Янукович (колаж РБК-Україна)

Євросоюз може скасувати санкції за розкрадання коштів

Європейський союз готується зняти санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького і Олександра Януковича, сина колишнього президента України. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, цілком ймовірно, що Азаров, Ставицький і Янукович-молодший найближчим часом будуть виключені зі списку санкцій за розкрадання українських державних коштів.

"Подробиці скоро можуть послідувати. Я чув, що Києву необхідно робити більше щодо Росії", - додав журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейський суд анулював санкції проти Азарова, які були запроваджені рішенням Ради Євросоюзу від 5 травня 2015 року.

Також повідомлялося про скасування санкцій проти Януковича і його оточення. Обмеження були зняті з Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки та Андрія Клюєва.

Це рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалося Радою ЄС протягом 2016-2018 років. Відзначимо, що діючі санкції Європейського союзу були продовжені в березні 2019 і поки залишаються в силі.

Україна та ЄС обговорять актуалізацію зони вільної торгівлі
Новини України ЕвросоюзМикола АзаровАлександр ЯнуковичСтавицькийСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся