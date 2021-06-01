ЕС готовится одобрить запрет на полеты для "Белавиа", - Reuters

Послы стран Европейского союза готовятся одобрить запрет белорусской авиакомпании "Белавиа" летать над странами ЕС. Решение могут принять уже в эту пятницу.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что три дипломата подтвердили, что ЕС готовит санкции в отношении "Белавиа" и около десяти высших должностных лиц белорусской авиации. Это будет временная мера перед введением экономических санкций, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
По их словам, введение основных санкций против Беларуси планируется 21 июня на саммите министров иностранных дел ЕС. В то же время уже в эту пятницу послы ЕС могут предварительно одобрить запрет на полеты для "Белавиа", а также запрет на посадку в европейских аэропортах.
Напомним, на сегодня отдельные страны Евросоюза уже закрыли свое небо для белорусских авиакомпаний - например, Литва, Эстония и Польша.
По состоянию конец мая свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли 10 стран. В том числе Украина.