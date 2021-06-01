ЄС готується схвалити заборону на польоти для "Бєлавіа", - Reuters

Повідомляється, що три дипломати підтвердили, що ЄС готує санкції щодо "Бєлавіа" і близько десяти вищих посадових осіб білоруської авіації. Це буде тимчасовий захід перед введенням економічних санкцій, пов'язаних з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

За їх словами, введення основних санкцій проти Білорусі планується 21 червня на саміті міністрів закордонних справ ЄС. У той же час вже в цю п'ятницю посли ЄС можуть попередньо схвалити заборону на польоти для "Бєлавіа", а також заборону на посадку в європейських аеропортах.