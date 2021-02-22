ЕС готовит четвертый пакет санкций по Беларуси - оппозиционер
Глава Народного антикризисного управления Беларуси, оппозиционер Павел Латушко утверждает, что в понедельник в Брюсселе будет обсуждаться четвертый пакет санкций ЕС против режима Александра Лукашенко. Ряд стран не ограничится только санкциями.
Процедура подготовки санкционного пакета предполагает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков.
Более того, Евросоюз, действуя достаточно осторожно в плане санкций, крайне серьезно подошел к проработке "комплексного юридического подхода".
Он отметил, что уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа, в частности, активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база.
Ранее Светлана Тихановская назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства.
Напомним, ранее Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".
Также ранее РБК-Украина писало, что Тихановская пока не видит смысла в возвращении в Беларусь.
В частности, в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.
Тем временем, в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.