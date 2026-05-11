В ЄС готові обговорити теми для потенційних переговорів з РФ: Каллас назвала дату

10:29 11.05.2026 Пн
2 хв
Чому ЄС не готовий сідати за стіл із Росією прямо зараз?
aimg Олена Чупровська
Фото: верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас (Віталій Носач, РБК-Україна)

Євросоюз не готовий говорити з Росією, поки не визначить власну позицію - і саме для цього наприкінці травня збираються міністри закордонних справ країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас на засіданні Ради ЄС у Брюсселі.

Каллас пояснила, навіщо потрібне засідання у форматі "Гімніх" - неформальний саміт міністрів закордонних справ ЄС, запланований на 27-28 травня.

"Ну, по-перше, перш ніж обговорювати щось із Росією, ми маємо обговорити між собою, про що ми хочемо з ними говорити", - сказала вона.

На порядку денному - пропозиції щодо ключових проблем у сфері безпеки. Головна з них, за словами Каллас, - те, що Росія постійно атакує своїх сусідів.

Каллас нещодавно відвідала Молдову, де досі перебувають російські війська. Вона назвала їхній вивід однією з можливих умов для стабільності в регіоні.

"Але є, звісно, багато питань, пов'язаних із нашими вимогами до Росії задля стабільної та мирної Європи", - додала вона.

Шредер як переговірник: чому ЄС відкидає ідею

Глава Кремля Володимир Путін запропонував призначити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера переговірником між Росією та ЄС. Каллас відповіла на цю пропозицію.

"Ну, по-перше, якщо ми дамо право Росії призначати переговірника від нашого імені, знаєте, це було б не дуже розумно", - заявила вона.

Крім того, Каллас нагадала, що Шредер тривалий час виступав лобістом російських державних компаній.

"Зрозуміло, чому Путін хоче бачити його цією людиною - щоб він фактично сидів по обидва боки столу", - сказала вона.

Ідею Москви про те, що Україна має вивести війська з Донбасу для початку переговорів, Каллас також не коментувала як прийнятну.

Нагадаємо, в ISW проаналізували останні заяви глави Кремля і дійшли висновку, що риторика про "кінець війни" розрахована насамперед на внутрішню аудиторію - жодних реальних сигналів до припинення агресії немає.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Брюссель для участі в засіданні Ради ЄС та переговорів із керівництвом НАТО.

