В ЕС готовы обсудить темы для потенциальных переговоров с РФ: Каллас назвала дату

10:29 11.05.2026 Пн
2 мин
Почему ЕС не готов садиться за стол с Россией прямо сейчас?
aimg Елена Чупровская
Фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас (Виталий Носач, РБК-Украина)

Евросоюз не готов говорить с Россией, пока не определит собственную позицию - и именно для этого в конце мая собираются министры иностранных дел стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

Каллас объяснила, зачем нужно заседание в формате "Гимних" - неформальный саммит министров иностранных дел ЕС, запланированный на 27-28 мая.

"Ну, во-первых, прежде чем обсуждать что-то с Россией, мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними говорить", - сказала она.

На повестке дня - предложения по ключевым проблемам в сфере безопасности. Главная из них, по словам Каллас, - то, что Россия постоянно атакует своих соседей.

Каллас недавно посетила Молдову, где до сих пор находятся российские войска. Она назвала их вывод одним из возможных условий для стабильности в регионе.

"Но есть, конечно, много вопросов, связанных с нашими требованиями к России для стабильной и мирной Европы", - добавила она.

Шредер как переговорщик: почему ЕС отвергает идею

Глава Кремля Владимир Путин предложил назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком между Россией и ЕС. Каллас ответила на это предложение.

"Ну, во-первых, если мы дадим право России назначать переговорщика от нашего имени, знаете, это было бы не очень разумно", - заявила она.

Кроме того, Каллас напомнила, что Шредер долгое время выступал лоббистом российских государственных компаний.

"Понятно, почему Путин хочет видеть его этим человеком - чтобы он фактически сидел по обе стороны стола", - сказала она.

Идею Москвы о том, что Украина должна вывести войска с Донбасса для начала переговоров, Каллас также не комментировала как приемлемую.

Напомним, в ISW проанализировали последние заявления главы Кремля и пришли к выводу, что риторика о "конце войны" рассчитана прежде всего на внутреннюю аудиторию - никаких реальных сигналов к прекращению агрессии нет.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Брюссель для участия в заседании Совета ЕС и переговоров с руководством НАТО.

