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ЄС готовий відкласти Brexit до 31 березня 2020 року, - The Guardian

Новини » Політика    27.03.2019 - 12:12
ЄС готовий відкласти Brexit до 31 березня 2020 року, - The Guardian
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В ЄС погодилися б на більш довгий термін, якщо б цього попросила Мей

Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на службові документи ЄС.

Повідомляється, що в ЄС погодилися б на більш довгий термін, якщо б цього попросила Мей.

"Мабуть, цей варіант залишиться в силі, якщо глава британського уряду повернеться до Брюсселя, не ратифікувавши ініційовану нею угоду з Брюсселем", - вважає видання.

У ЄС вважають, що продовження термінів виходу Сполученого Королівства допомогло б Євросоюз консолідувати "роботу на поточний момент, і, по суті, що дозволило б повернутися до неї на початку наступного року".

Нагадаємо, уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів. Зокрема, британський Кабінет міністрів у відповіді на петицію заявив, що нинішній уряд не скасує вихід країни із Європейського союзу.

Зазначимо, сьогодні парламент буде розглядати варіанти того, як Великобританія буде виходити з Європейського союзу. Таким чином, Мей тимчасово втратила контроль над Brexit.

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