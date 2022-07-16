ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС в годовщину катастрофы MH17: ожидаем, что Россия признает свою ответственность

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 17:15
ЕС в годовщину катастрофы MH17: ожидаем, что Россия признает свою ответственность Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз по случаю 8-й годовщины сбития рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля заявил, что ожидает признание Россией своей ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

ЕС заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины и достижения справедливости для 298 жертв сбитии рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166.

Боррель отметил, что агрессивная война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло 8 лет назад на борту рейса MH17, и это усиливает необходимость установления ответственности.

"Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает во внимание все судебные процессы, которые происходят по этому поводу, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению ответственности", - добавляет глава внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. Российские войска сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), в результате чего погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

10 июня 2022 года в Нидерландах завершилось судебное разбирательство в деле о катастрофе MH17.

Обвиняемыми по этому делу проходят четыре человека, всем им грозит пожизненное заключение.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой заявила о причастности России к катастрофе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз МН17
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года