ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС у річницю катастрофи MH17: очікуємо, що Росія визнає свою відповідальність

Новость на русском →
Субота 16 липня 2022 17:15
ЄС у річницю катастрофи MH17: очікуємо, що Росія визнає свою відповідальність Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз з нагоди 8-ї річниці збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня заявив, що очікує на визнання Росією своєї відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

ЄС заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини і досягнення справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

Боррель зазначив, що агресійна війна Росії проти України є болісним нагадуванням про те, що сталося 8 років тому на борту рейсу MH17, і це посилює необхідність встановлення відповідальності.

"Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до уваги всі судові процеси, які відбуваються з цього приводу, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме в зусиллях щодо встановлення відповідальності", - додає глава зовнішньополітичної служби ЄС.

Нагадаємо, катастрофа сталася 17 липня 2014 року в розпал бойових дій на Донбасі. Російські війська збили літак, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія), в результаті чого загинули всі 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про катастрофу MH17.

Обвинуваченими в цій справі проходять чотири особи, всім їм загрожує довічне ув'язнення.

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій заявила про причетність Росії до катастрофи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз МН17
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року