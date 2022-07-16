ЄС у річницю катастрофи MH17: очікуємо, що Росія визнає свою відповідальність
Європейський Союз з нагоди 8-ї річниці збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня заявив, що очікує на визнання Росією своєї відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.
ЄС заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини і досягнення справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166.
Боррель зазначив, що агресійна війна Росії проти України є болісним нагадуванням про те, що сталося 8 років тому на борту рейсу MH17, і це посилює необхідність встановлення відповідальності.
"Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до уваги всі судові процеси, які відбуваються з цього приводу, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме в зусиллях щодо встановлення відповідальності", - додає глава зовнішньополітичної служби ЄС.
Нагадаємо, катастрофа сталася 17 липня 2014 року в розпал бойових дій на Донбасі. Російські війська збили літак, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія), в результаті чого загинули всі 283 пасажири і 15 членів екіпажу.
10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий розгляд у справі про катастрофу MH17.
Обвинуваченими в цій справі проходять чотири особи, всім їм загрожує довічне ув'язнення.
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій заявила про причетність Росії до катастрофи.