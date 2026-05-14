ЕС финализирует пакет помощи Украине на 6 млрд евро для закупки дронов

18:17 14.05.2026 Чт
2 мин
Брюссель завершает подготовку "мощного ответа" на террор РФ
aimg Сергей Козачук
ЕС финализирует пакет помощи Украине на 6 млрд евро для закупки дронов Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Европейский союз завершает подготовку масштабного пакета поддержки, направленного на укрепление беспилотного флота Украины. Его стоимость составит 6 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Детали помощи и реакция на атаки РФ

По словам фон дер Ляйен, решение о выделении средств принимается на фоне усиления российского террора. В частности, она вспомнила последнюю массированную атаку беспилотников на украинские города.

"Прошлой ночью Россия начала одну из своих самых длинных и безжалостных атак беспилотников на Украину. Еще одна ночь смертей и разрушений", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она добавила, что пока Кремль игнорирует дипломатические усилия, ЕС будет продолжать усиливать оборонные способности Украины и давить на экономику агрессора.

"Мы завершаем пакет поддержки беспилотников на сумму 6 миллиардов евро. И мы продолжаем давить на военную экономику России с помощью все более жестких санкций", - заявила фон дер Ляйен.

Помощь ЕС Украине

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что первый оборонный пакет в размере 6 млрд евро на дроны Украина получит уже в текущем квартале.

Эти средства являются частью масштабного кредита на общую сумму 90 млрд евро, две трети из которых должны быть направлены на нужды обороны.

Также стало известно, что ЕС может направить первый транш из этого кредитного пакета уже на следующей неделе.

В то же время в Брюсселе продолжаются дискуссии по использованию замороженных российских активов. В частности, Нидерланды пытаются возобновить обсуждение механизма передачи Украине до 210 млрд евро активов РФ для финансирования украинской обороны в 2026 году.

