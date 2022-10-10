UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими

Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз продовжить надавати Україні військову підтримку, а також допоможе країні підготуватися до майбутньої зими.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його прес-службу.

"Євросоюз, як і раніше, твердо відданий підтримці України у політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному аспектах, а також у плані її відновлення та задоволення потреб у ході підготовки до зими", - заявив Мішель.

Глава Європейської ради також засудив атаки на Київ та інші міста України.

"Я нагадую про тверду прихильність Європейської ради відповідальності: винних буде притягнуто до відповідальності", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що Росія, сьогодні, 10 жовтня, вдалася до наймасштабнішого ракетного удару по Україні. Усього було випущено понад 80 ракет. Близько половини було збито силами ППО.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, десятки ракет потрапили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях України та Києві. Для їхнього відновлення необхідно кілька днів.

Внаслідок атак окупантів загинули щонайменше 12 людей, понад 80 - отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниРада ЄвропиЕвросоюз