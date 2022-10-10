ЄС допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими

Євросоюз продовжить надавати Україні військову підтримку, а також допоможе країні підготуватися до майбутньої зими.
Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його прес-службу.
"Євросоюз, як і раніше, твердо відданий підтримці України у політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному аспектах, а також у плані її відновлення та задоволення потреб у ході підготовки до зими", - заявив Мішель.
Глава Європейської ради також засудив атаки на Київ та інші міста України.
"Я нагадую про тверду прихильність Європейської ради відповідальності: винних буде притягнуто до відповідальності", - додав він.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що Росія, сьогодні, 10 жовтня, вдалася до наймасштабнішого ракетного удару по Україні. Усього було випущено понад 80 ракет. Близько половини було збито силами ППО.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, десятки ракет потрапили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях України та Києві. Для їхнього відновлення необхідно кілька днів.
Внаслідок атак окупантів загинули щонайменше 12 людей, понад 80 - отримали поранення.
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