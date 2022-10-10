ЄС допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його прес-службу .

"Євросоюз, як і раніше, твердо відданий підтримці України у політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному аспектах, а також у плані її відновлення та задоволення потреб у ході підготовки до зими", - заявив Мішель.

Глава Європейської ради також засудив атаки на Київ та інші міста України.

"Я нагадую про тверду прихильність Європейської ради відповідальності: винних буде притягнуто до відповідальності", - додав він.