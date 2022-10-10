ЕС поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную поддержку, а также поможет стране подготовиться к предстоящей зиме.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу .

"Евросоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане ее восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме", - заявил Мишель.

Глава Евросовета также осудил атаки на Киев и другие города Украины.

"Я напоминаю о твердой приверженности Евросовета ответственности: виновные будут привлечены к ответственности", - добавил он.