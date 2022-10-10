ЕС поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме

Евросоюз продолжит оказывать Украине военную поддержку, а также поможет стране подготовиться к предстоящей зиме.
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.
"Евросоюз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане ее восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме", - заявил Мишель.
Глава Евросовета также осудил атаки на Киев и другие города Украины.
"Я напоминаю о твердой приверженности Евросовета ответственности: виновные будут привлечены к ответственности", - добавил он.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия, сегодня, 10 октября, прибегла к самому масштабному ракетному удару по Украине. Всего было выпущено более 80 ракет. Около половины были сбиты силами ПВО.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве. Для их восстановления необходимо несколько дней.
В результате атак оккупантов погибли по меньшей мере 12 человек, более 80 - получили ранения.
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