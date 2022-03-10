ЕС должен усиливать санкции так, чтобы Россия села за стол переговоров и завершила войну, - Зеленский

"Европейцы вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что происходило в Мариуполе. Вы видели, вы знаете, а значит вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее не было ни единой возможности продолжать этот геноцид. Вы должны надавить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну", - заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что в Москве прекрасно знают, что Мариуполь - это Донецкая область. Ранее Россия выдвигала много требований по области, но теперь видно, как страна на самом деле относится к Донецкой области и к простым людям, которые живут в домах Мариуполя.