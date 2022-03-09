Враг целенаправленно сбросил авиабомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе: видео и фото
Российский оккупант уже который день держит в осаде Мариуполь, уничтожая украинский город. На этот раз враг целенаправленно совершил воздушную атаку на детскую больницу и роддом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Сейчас российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.
Ниже воронка от одной из бомб, выпущенных по больнице
Фото: t.me/mariupolrada
Обстрел роддома показал Владимир Зеленский, отреагировав на сегодняшний удар по городу.
Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022
Также смотрите ниже на кадрах, как выглядит полуразрушенный заблокированный оккупантами город по состоянию на 9 марта.
Город подвергся страшным разрушениям в результате авиаударов.
Фото: t.me/polkazov
По словам Николая Кулебы, сейчас Россия держит в заложниках в Мариуполе 400 тысяч мирных жителей. Они отрезаны от связи, воды, других коммуникаций.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в городе умер от обезвоживания ребенок.
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