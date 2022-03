Враг целенаправленно сбросил авиабомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе: видео и фото

"Сейчас российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.

Ниже воронка от одной из бомб, выпущенных по больнице

Фото: t.me/mariupolrada

Обстрел роддома показал Владимир Зеленский, отреагировав на сегодняшний удар по городу.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k