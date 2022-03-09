Враг целенаправленно сбросил авиабомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе: видео и фото

Фото: последствия авиаудара по детской больнице в Мариуполе (фото t.me/mariupolrada)

Российский оккупант уже который день держит в осаде Мариуполь, уничтожая украинский город. На этот раз враг целенаправленно совершил воздушную атаку на детскую больницу и роддом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.