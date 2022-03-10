ЄС повинен посилювати санкції так, щоб Росія сіла за стіл переговорів і завершила війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз посилити санкції проти Росії, щоб країна-агресор сіла за стіл переговорів і завершила жорстоку війну на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час вечірнього пресбрифінгу.
"Європейці ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося в Маріуполі. Ви бачили, ви знаєте, а значить ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні натиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну", - заявив глава держави.
Зеленський також зазначив, що в Москві прекрасно знають, що Маріуполь - це Донецька область. Раніше Росія висувала багато вимог по області, але тепер видно, як країна насправді ставиться до Донецької області і до простих людей, які живуть в будинках Маріуполя.
Нагадаємо, 9 березня російські окупанти цілеспрямовано скинули авіабомби на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, повністю зруйновано. Постраждали 17 людей, але жертв немає.
Ми також писали про те, що у Тростянці армія РФ обстріляла територію заводу. Загинуло 3 людей, серед них підліток.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.