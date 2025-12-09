ЄС долучиться до міжнародної Комісії з розгляду претензій України до РФ
Наступного вівторка, 16 грудня, ЄС приєднається до створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до РФ. Її буде створено в межах роботи Реєстру збитків, завданих Україні та українцям російською агресією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт під час пресконференції у Брюсселі.
"Наступного тижня, 16 грудня, я відвідаю конференцію щодо підписання Конвенції про створення Комісії з розгляду претензій (України до РФ за збитки, завдані війною, - ред.). Я закликав усі держави-члени приєднатися до нас у цьому кроці", - сказав він.
Макграт додав, що дуже важливо швидко створити Міжнародну комісію з розгляду претензій для України.
"Єврокомісія вже внесла пропозицію про підписання Конвенції про створення Комісії з розгляду претензій, яка незабаром буде прийнята Радою ЄС", - зазначив єврокомісар.
За його словами, створення Комісії - частина роботи з "налагодження архітектури для забезпечення справедливості та відповідальності за злочини агресії".
Нагадаємо, до кінця 2027 року в ЄС створять орган, який визначить розміри компенсацій українцям за моральні збитки, завдані їм РФ в результаті збройної агресії.
Зазначимо, заяву до Міжнародного реєстру збитків українці можуть через портал Дія за покроковою інструкцією. На порталі доступні 13 категорій заяв про шкоду внаслідок війни.
РБК-Україна раніше писало, що станом на кінець жовтня до Міжнародного реєстру збитків було подано майже 70 тисяч заяв, понад 12 тисяч уже розглянуто та формально внесено до Реєстру.