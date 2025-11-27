В ЄС дізналися про мирний план США тільки після його публікації ЗМІ, - NYT
Глави багатьох європейських країн дізналися про мирний план США тільки після того, як західні ЗМІ оприлюднили його зміст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
16 чиновників на умовах анонімності розповіли виданню, що багато європейських лідерів дізналися про мирний план США зі ЗМІ. За їхніми словами, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц "був вражений і змістом мирного плану, і тим, яким чином про нього дізнався".
NYT пише, що європейські чиновники знали про підготовку адміністрацією президента США Дональда Трампа якогось документа, проте вони не могли собі уявити, що "він буде настільки проросійським".
"Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європу залишили осторонь від спроб адміністрації Трампа закінчити найбільшу наземну війну на континенті після Другої світової", - йдеться у статті.
Європейські дипломати через свої канали спробували перевірити справжність оприлюдненого у ЗМІ документа, після чого організували зустріч лідерів ЄС під час саміту "Великої двадцятки". Згодом вони зустрілися з українським лідером Володимиром Зеленським та розробили власний план.
Видання пише, що Сполучені Штати спочатку ігнорували ЄС, проте європейські дипломати змогли вплинути на позицію державного секретаря США Марко Рубіо. В ході подальших переговорів початковий план США змінили, що у Європі назвали "перемогою".
Мирний план США
Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що США розробили новий мирний план щодо завершення війни в Україні.
Києву представили документ, який складався з 28 пунктів, деякі з яких були доволі болючими для України. Через це 23 листопада в Женеві відбулася зустріч між делегаціями США, України та ЄС для доопрацювання мирного плану.
Financial Times повідомило, що план з 28 пунктів скоротили до 19, хоча президент США Дональд Трамп натякнув, що насправді у ньому тепер 22 пункти.
Після Женеви США та Україна повідомили про створення рамкового документа. Затвердження остаточного варіанту відбудеться під час зустрічі лідерів двох країн.