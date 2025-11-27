В ЕС узнали о мирном плане США только после его публикации СМИ, - NYT

Главы многих европейских стран узнали о мирном плане США только после того, как западные СМИ обнародовали его содержание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

16 чиновников на условиях анонимности рассказали изданию, что многие европейские лидеры узнали о мирном плане США из СМИ. По их словам, канцлер Германии Фридрих Мерц "был поражен и содержанием мирного плана, и тем, каким образом о нем узнал".

NYT пишет, что европейские чиновники знали о подготовке администрацией президента США Дональда Трампа какого-то документа, однако они не могли себе представить, что "он будет настолько пророссийским".

"Когда план всплыл на поверхность, они поняли, что Европу оставили в стороне от попыток администрации Трампа закончить крупнейшую наземную войну на континенте после Второй мировой", - говорится в статье.

Европейские дипломаты через свои каналы попытались проверить подлинность обнародованного в СМИ документа, после чего организовали встречу лидеров ЕС во время саммита "Большой двадцатки". Впоследствии они встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским и разработали собственный план.

Издание пишет, что Соединенные Штаты сначала игнорировали ЕС, однако европейские дипломаты смогли повлиять на позицию государственного секретаря США Марко Рубио. В ходе дальнейших переговоров первоначальный план США изменили, что в Европе назвали "победой".