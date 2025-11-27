ua en ru
В ЕС узнали о мирном плане США только после его публикации СМИ, - NYT

Евросоюз, Четверг 27 ноября 2025 19:49
В ЕС узнали о мирном плане США только после его публикации СМИ, - NYT Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Главы многих европейских стран узнали о мирном плане США только после того, как западные СМИ обнародовали его содержание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

16 чиновников на условиях анонимности рассказали изданию, что многие европейские лидеры узнали о мирном плане США из СМИ. По их словам, канцлер Германии Фридрих Мерц "был поражен и содержанием мирного плана, и тем, каким образом о нем узнал".

NYT пишет, что европейские чиновники знали о подготовке администрацией президента США Дональда Трампа какого-то документа, однако они не могли себе представить, что "он будет настолько пророссийским".

"Когда план всплыл на поверхность, они поняли, что Европу оставили в стороне от попыток администрации Трампа закончить крупнейшую наземную войну на континенте после Второй мировой", - говорится в статье.

Европейские дипломаты через свои каналы попытались проверить подлинность обнародованного в СМИ документа, после чего организовали встречу лидеров ЕС во время саммита "Большой двадцатки". Впоследствии они встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским и разработали собственный план.

Издание пишет, что Соединенные Штаты сначала игнорировали ЕС, однако европейские дипломаты смогли повлиять на позицию государственного секретаря США Марко Рубио. В ходе дальнейших переговоров первоначальный план США изменили, что в Европе назвали "победой".

Мирный план США

Напомним, недавно западные СМИ обнародовали информацию, что США разработали новый мирный план по завершению войны в Украине.

Киеву представили документ, который состоял из 28 пунктов, некоторые из которых были довольно болезненными для Украины. Поэтому 23 ноября в Женеве состоялась встреча между делегациями США, Украины и ЕС для доработки мирного плана.

Financial Times сообщило, что план с 28 пунктов сократили до 19, хотя президент США Дональд Трамп намекнул, что на самом деле в нем теперь 22 пункта.

После Женевы США и Украина сообщили о создании рамочного документа. Утверждение окончательного варианта состоится во время встречи лидеров двух стран.

