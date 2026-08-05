ЄС дасть Україні 1,4 млрд євро з заморожених активів РФ після нічної атаки

Фон дер Ляєн: Росія має заплатити за руйнування

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС надасть Україні 1,4 мільярда євро із доходів від знерухомлених російських активів. Рішення ухвалили після чергової хвилі російських ударів по цивільній інфраструктурі.

"Ми знову прокидаємося з новинами про жахливі злочини, скоєні Росією через її повітряні атаки на Україну. Росія має заплатити за руйнування, які вона спричинила. І ми використовуємо кошти, отримані від знерухомлених російських активів, щоб переконатися в цьому", - наголосила вона.

Корецький підтвердив надходження коштів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький підтвердив, що кошти від ЄС уже спрямовуються Україні.

"Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити. Дякуємо всім нашим європейським партнерам за принципову позицію. Це надає сили", - написав Корецький.

Нічний обстріл Києва та Київщини: наслідки

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву ракетами та дронами.

У кількох районах столиці виникли пожежі на складах і в житлових будинках, а десятки людей отримали поранення.

Тим часом на Київщині наслідки атаки виявились ще важчими: у Броварському, Бучанському та Фастівському районах загинули 14 людей, ще близько 30 отримали поранення.

Через удари по логістичних центрах на Броварщині зупинявся рух поїздів.