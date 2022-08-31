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ЕС не будет признавать паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский союз не будет признавать паспорта, которые были выданы оккупационной властью на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля на брифинге.

Такое решение было согласовано на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

"Мы договорились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - сказал Боррель.

Отметим, что россияне организовали выдачу паспортов на временно оккупированных территориях Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский паспорт воспринимается в мире как токсичный и объяснил, почему РФ провалит принудительную паспортизацию.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации сообщал, что Россия выдает украинцам документы, не дающие им таких же прав, что имеют россияне.

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ЕвросоюзОккупированные территории