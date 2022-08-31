ЄС не визнаватиме паспорти, що видані на окупованих територіях України, - Боррель

Європейський союз не буде визнавати паспорти, які були видані окупаційної владою на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля на брифінгу .

"Ми домовилися, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуться", - сказав Боррель.

Таке рішення було узгоджене на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Зазначимо, що росіяни організували видачу паспортів на тимчасово окупованих територіях України.

Радника голови Офісу президента Михайл Подоляк заявив, що російський паспорт сприймається у світі як токсичний та пояснив, чому РФ провалить примусову паспортизацію.

Окрім того, Центр протидії дезінформації повідомляв, що Росія видає українцям документи, що не дають їм таких же прав, що мають росіяни.

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