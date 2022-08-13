Россия провалила принудительную паспортизацию: Подоляк объяснил почему
Российский паспорт воспринимается в мире как токсичный. Цивилизованные страны определяют владельца паспорта как угрозу репутации и безопасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Почему Россия провалит принудительную паспортизацию
Никаких путешествий
Ряд стран закрыл свои двери для владельцев российских паспортов и это лишь начало изоляции.
"Существенные трудности с получением виз и видов на жительство во многих странах. Вероятность потерять шенгенскую визу на любой границе за поддержку агрессии против Украины", - пишет Подоляк.
Отстранение от международных спортивных соревнований
Российские спортсмены не имеют возможности представлять свою страну, использовать триколор или же стоять на пьедестале.
Финансовая изоляция
"Блокирование счетов в зарубежных банках и невозможность или сложности с открытием новых. От Армении и Казахстана до Греции, Франции и Германии - каждое финансовое учреждение дважды подумает, прежде чем россиянину открыть счет и подвергнуть опасности всю свою операционную деятельность из-за возможных санкций", - добавляет Подоляк.
Отказ в обслуживании за рубежом
Крупные сетевые отели, работающие в некогда заполненных российскими туристами ОАЭ или Доминикане, отказываются бронировать номера для владельцев российских паспортов.
"Владельцы ресторанов, салонов красоты, клиник, жилья в наем все чаще заявляют: россиянам вход запрещен. Более того, крупные юридические фирмы даже за большие деньги не берутся представлять интересы граждан России - как это происходит, например, в Великобритании", - отметил советник главы Офиса президента.
Прощай европейский шопинг
Люксовые бренды отказываются продавать вещи россиянам понимая риски нарушения санкций. Даже если удастся обмануть продавца, вряд ли удастся обмануть таможенников.
Российский паспорт - билет в мир Оруэлла
"Никаких прав, возможностей или перспектив. Максимальное пренебрежение и изоляция от всего прогрессивного мира. То выбрать это или паспорт Украины, который свободно открывает границы и сердца людей, дает безграничные возможности для путешествий, обучения, развития? Ответ очевиден", - пишет Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированном Энергодаре оккупанты принудительно раздают украинцам российские паспорта.
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