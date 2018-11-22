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ЕС и Британия согласовали проект декларации об отношениях после Brexit

Новости » Политика    22.11.2018 - 13:05
ЕС и Британия согласовали проект декларации об отношениях после Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

Проект будет одобрен на саммите Евросоюза 25 ноября

Европейский союз и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Европейского совета Дональда Туска в Twitter.

Туск отметил, что направил 27 странам-участницам Евросоюза проект политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией. В то же время глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что проект согласован в принципе на политическом уровне и будет одобрен на саммите лидеров ЕС.

ЕС и Британия согласовали проект декларации об отношениях после Brexit

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель может бойкотировать саммит Евросоюза, на котором будет принято финальное решение по сделке о выходе Великобритании из ЕС. В частности, она угрожает не приехать на саммит, если все переговоры не завершат до 25 ноября.

19 ноября Совет Европейского союза в целом одобрил текст соглашения с Британией о ее выходе из ЕС. По словам координатора переговоров о Brexit Мишеля Барнье, достигнутое соглашение является справедливым и сбалансированным. Также он добавил, что Брюсселю предстоит определить внутреннюю процедуру по продлению переходного периода.

 

Германия проголосует в поддержку соглашения по Вrexit, - Меркель
Новости Украины Дональд ТускВеликобританияBrexit
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