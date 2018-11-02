ЄС, Британія, Франція і ФРН відповіли на санкції США проти Ірану

Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/european_parliament)

Санкцій США проти Ірану набудуть чинності 5 листопада

Євросоюз, Великобританія, Франція і Німеччина висловили жаль через нові санкцій США проти Ірану, які набудуть чинності 5 листопада, і заявили про необхідність захистити свої компанії від цих заходів Вашингтона. Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні і трьох глав МЗС країн, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

"Наша мета - захистити суб'єкти європейської економіки, у яких є легальні комерційні зв'язки з Іраном", - йдеться в заяві.

Зазначимо, раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео і глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучін офіційно оголосили про відновлення всіх санкцій проти Ірану з 5 листопада.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Ірану заявили, що США не зможуть домогтися своїх економічних і політичних цілей, відновивши всі санкції, раніше зняті в рамках ядерної угоди.

Також нагадаємо, що Сполучені Штати Америки погодилися надати восьми країн, включаючи Японію, Індію і Південну Корею, дозвіл на покупку іранської нафти після введення другого раунду санкцій проти держави, який запланований на 5 листопада.

Пізніше міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез повідомив, що США пообіцяли Туреччині зробити для неї виняток з іранських нафтових санкцій.