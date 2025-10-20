ЄС близький до угоди про повну відмову від російського газу, - Bloomberg

Новий етап енергетичної незалежності

Міністри енергетики країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі збираються узгодити спільну позицію щодо нового закону, який покладе край залежності Європи від російського палива до кінця 2027 року.

Згідно з проєктом, постачання російського газу за короткостроковими контрактами має бути припинено вже до середини червня наступного року, а через 18 місяців - і за довгостроковими угодами.

Для деяких країн, які не мають виходу до моря, як-от Угорщина і Словаччина, передбачено тимчасовий виняток.

Проте, ініціатива вимагає лише кваліфікованої більшості голосів, тому вона може бути затверджена навіть за заперечень окремих учасників.

Тиск США та енергетичне партнерство

Сполучені Штати наполягають на прискоренні розриву енергетичних зв'язків Європи з Москвою і збільшенні закупівель американського скрапленого газу.

У спільній заяві ЄС і США йдеться про плани укласти енергетичні угоди на суму 750 млрд доларів протягом найближчих трьох років.

"Ми тісно співпрацюємо з американською адміністрацією у сфері енергетики", - заявив минулого тижня комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен. "Ми активно диверсифікуємо наші джерела імпорту газу", - додав він.

Переговори і план RepowerEU

Після узгодження позицій країн-членів розпочнуться переговори з Європейським парламентом, який вимагає більш швидкої відмови не тільки від газу, а й від нафти з Росії - вже з початку наступного року.

ЄС розраховує досягти остаточної угоди до кінця року.

Цей крок стане частиною масштабної програми RepowerEU, спрямованої на енергетичну незалежність від Москви після вторгнення Володимира Путіна в Україну 2022 року.

Крім того, Єврокомісія пропонує заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до кінця поточного року.

Росія втрачає енергетичний ринок Європи

Наразі близько 15% поставок СПГ до Європи надходить із Росії, що робить її другим за величиною постачальником після США.

Щомісячні витрати країн ЄС на російський газ становлять від 500 до 700 млн євро.

Міністри енергетики на зустрічі в Люксембурзі також обговорять технічні деталі механізму попереднього схвалення імпорту та питання енергетичної підтримки України.

Окрему увагу приділять планам з електрифікації та розвитку відновлюваних джерел енергії.