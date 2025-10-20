ЕС близок к соглашению о полном отказе от российского газа, - Bloomberg

Новый этап энергетической независимости

Министры энергетики стран ЕС на встрече в Люксембурге собираются согласовать общую позицию по новому закону, который положит конец зависимости Европы от российского топлива до конца 2027 года.

Согласно проекту, поставки российского газа по краткосрочным контрактам должны быть прекращены уже к середине июня следующего года, а через 18 месяцев - и по долгосрочным соглашениям.

Для некоторых стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, предусмотрено временное исключение.

Тем не менее, инициатива требует лишь квалифицированного большинства голосов, поэтому она может быть утверждена даже при возражениях отдельных участников.

Давление США и энергетическое партнерство

Соединенные Штаты настаивают на ускорении разрыва энергетических связей Европы с Москвой и увеличении закупок американского сжиженного газа.

В совместном заявлении ЕС и США говорится о планах заключить энергетические сделки на сумму 750 млрд долларов в течение ближайших трех лет.

"Мы тесно сотрудничаем с американской администрацией в сфере энергетики", - заявил на прошлой неделе комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен. "Мы активно диверсифицируем наши источники импорта газа", - добавил он.

Переговоры и план RepowerEU

После согласования позиций стран-членов начнутся переговоры с Европейским парламентом, который требует более быстрого отказа не только от газа, но и от нефти из России - уже с начала следующего года.

ЕС рассчитывает достичь окончательного соглашения до конца года.

Этот шаг станет частью масштабной программы RepowerEU, направленной на энергетическую независимость от Москвы после вторжения Владимира Путина в Украину в 2022 году.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца текущего года.

Россия теряет энергетический рынок Европы

В настоящее время около 15% поставок СПГ в Европу поступает из России, что делает ее вторым по величине поставщиком после США.

Ежемесячные расходы стран ЕС на российский газ составляют от 500 до 700 млн евро.

Министры энергетики на встрече в Люксембурге также обсудят технические детали механизма предварительного одобрения импорта и вопросы энергетической поддержки Украины.

Отдельное внимание уделят планам по электрификации и развитию возобновляемых источников энергии.