В ЄС близькі до остаточного погодження кредиту Україні: виконано важливу умову

Посли країн Європейського Союзу близькі до остаточного укладення угоди щодо надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро. Вирішено останню проблему, яка не давала укласти угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зазначається, що нарешті вдалося вирішити проблему щодо участі третіх країн в угодах щодо закупівель озброєння для України. Контракти повинні були фінансуватися за рахунок кредитних коштів.

Проєкт угоди дозволить Україні купувати ключове озброєння в США, Великій Британії та інших країнах. Але тільки за двох умов: або в ЄС немає еквіваленту, або є нагальна та термінова потреба.

Що можна купувати

У списку "дозволених до придбання" - системи протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпаси та спорядження для винищувачів та засоби для "глибоких ударів" (ракети, далекобійні дрони тощо).

До речі, Британії, якщо вона хоче брати участь в укладенні контрактів, які виходять за рамки цього списку, доведеться зробити фінансовий внесок для покриття відсоткових платежів за кредитом Україні.

"Британський внесок, який буде узгоджено на майбутніх переговорах з Європейською комісією, має бути пропорційним потенційним прибуткам її оборонних компаній, що беруть участь у схемі", - зазначає видання.

Роль Франції у блокуванні кредиту

Франція останнім часом блокувала остаточне узгодження кредиту, оскільки вимагала, щоб країни, що сплачують відсотки за позикою, отримували максимальну вигоду від оборонних контрактів.

При цьому Париж не хвилювало те, чи може оборонпром ЄС надати саме те озброєння, що потрібно Україні зараз. Щоб зламати спротив Франції та кількох її прибічників, довелося ввести до проєкту нове формулювання.

"Будь-яка угода з третьою країною повинна ґрунтуватися на балансі прав та обов'язків... третя країна не повинна мати тих самих прав і користуватися тими ж перевагами, що й держави-члени", - сказано у формулюванні.

До того ж через позицію Франції посилився контроль над виконанням умов для придбання озброєння поза блоком. Зокрема Україна тепер повинна буде обов'язково "надати обґрунтовано доступну інформацію, яка демонструє виконання умов для застосування цього відступу".

Тільки після перевірки Європейською комісією та консультацій з так званою Експертною групою з питань оборонно-промислового потенціалу України буде прийнято рішення - дозволяти придбати озброєння у "третіх країн", або ні.