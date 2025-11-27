ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЄС у 20-му пакеті санкцій анонсував непрямий удар по "Росатому": хто постраждає

Четвер 27 листопада 2025 18:36
UA EN RU
ЄС у 20-му пакеті санкцій анонсував непрямий удар по "Росатому": хто постраждає Ілюстративне фото: санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Євросоюз завершує підготовку 20-го пакета санкцій, який не міститиме прямих заходів проти "Росатому", але обмеження стосуватимуться його партнерів.

Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу перед початком Санкційного саміту заявив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За словами Власюка, країни ЄС наразі не готові до введення повноцінних санкцій проти російської держкорпорації "Росатом. Разом з тим, певні кроки у цьому напрямку все ж будуть зроблені, адже будуть обмеження, які стосуються сфер, дотичних до діяльності компанії.

"У 20-му пакеті ми не побачимо “Росатому”, але точно побачимо деякі речі, які не прямо з ним пов’язані. Це той максимум, який зараз можливо витиснути", - зазначив він.

Власюк також підкреслив, що питання санкцій проти російської атомної корпорації надалі буде залишатися на порядку денному. За його словами, Україна день за днем працюватиме з партнерами, щоб таки домогтися в майбутньому обмежень щодо "Росатому".

Власюк переконаний, що російський "Росатом" має бути прирівняний до інших великих російських корпорацій, які вже перебувають під санкційним тиском.

"Ми будемо переконувати партнерів, що "Росатом" - це такий самий "Лукойл". Немає нічого страшного у тому, щоб його санкціонувати, і це абсолютно правильний крок", – наголосив він.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас 23 жовтня повідомила про ухвалення 19-го пакета санкцій проти РФ у відповідь на продовження агресії проти України.

Він передбачає повну заборону імпорту російського зрідженого природного газу (СПГ) з 2027 року, значне посилення санкцій проти нафтових гігантів РФ, розширення списку суден "тіньового флоту" та введення нових фінансових і торгових обмежень.

Крім того, у жовтні США оголосили санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ - "Роснефти" і "Лукойл", щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. При цьому нові обмеження з боку Вашингтона стосуються не тільки двох головних компаній РФ, а й 36 дочірніх структур.

До речі, американська група Dekleptocracy визначила кілька напрямків санкцій, які в Євросоюзі вважають "неважливими", але потенційно вони можуть завдати великої шкоди армії РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Євросоюз Росатом Війна в Україні
Новини
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає