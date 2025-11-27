ua en ru
ЕС в 20-м пакете санкций анонсировал непрямой удар по "Росатому": кто пострадает

Четверг 27 ноября 2025 18:36
ЕС в 20-м пакете санкций анонсировал непрямой удар по "Росатому": кто пострадает Иллюстративное фото: санкции против России (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Евросоюз завершает подготовку 20-го пакета санкций, который не будет содержать прямых мер против "Росатома", но ограничения будут касаться его партнеров.

Как передает РБК-Украина, об этом во время брифинга перед началом Санкционного саммита заявил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По словам Власюка, страны ЕС пока не готовы к введению полноценных санкций против российской госкорпорации "Росатом. Вместе с тем, определенные шаги в этом направлении все же будут сделаны, ведь будут ограничения, касающиеся сфер, касающихся деятельности компании.

"В 20-м пакете мы не увидим "Росатома", но точно увидим некоторые вещи, которые не прямо с ним связаны. Это тот максимум, который сейчас возможно выжать", - отметил он.

Власюк также подчеркнул, что вопрос санкций против российской атомной корпорации в дальнейшем будет оставаться на повестке дня. По его словам, Украина день за днем будет работать с партнерами, чтобы таки добиться в будущем ограничений в отношении "Росатома".

Власюк убежден, что российский "Росатом" должен быть приравнен к другим крупным российским корпорациям, которые уже находятся под санкционным давлением.

"Мы будем убеждать партнеров, что "Росатом" - это такой же "Лукойл". Нет ничего страшного в том, чтобы его санкционировать, и это абсолютно правильный шаг", - подчеркнул он.

Санкции против России

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 23 октября сообщила о принятии 19-го пакета санкций против РФ в ответ на продолжение агрессии против Украины.

Он предусматривает полный запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года, значительное усиление санкций против нефтяных гигантов РФ, расширение списка судов "теневого флота" и введение новых финансовых и торговых ограничений.

Кроме того, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. При этом новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.

Кстати, американская группа Dekleptocracy определила несколько направлений санкций, которые в Евросоюзе считают "неважными", но потенциально они могут нанести большой ущерб армии РФ.

