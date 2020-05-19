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В ЕС 11 стран согласовали правила туристических поездок летом

Новости » В мире     19.05.2020 - 11:34
В ЕС 11 стран согласовали правила туристических поездок летом
Фото: флаг ЕС (pixabay.com)

Министры призвали туристические компании использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер предосторожности

В понедельник 11 государств Европейского союза согласовали свод правил, касающихся постепенного ослабления ограничений на туристические поездки летом на фоне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Министры договорились о четырех руководящих принципах.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Как отмечается, соглашение было достигнуто после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.

В совместном заявлении министры заявили, что они договорились о четырех руководящих принципах, а именно:

  • о том, что подход ЕС является наилучшим способом постепенной нормализации трансграничных поездок:
  • об изучении способов разрешить поездки, избегая при этом роста заболеваний коронавирусом, что является ключевым приоритетом;
  • об обеспечение того, чтобы граждане, которые свободно путешествуют по Европе, также могли безопасно вернуться домой;
  • о восстановлении свободы трансграничных перемещений при условии позитивных тенденций в эпидемиологической ситуации.

"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер предосторожности для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия общественности к безопасности путешествий", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС, как можно скорее открыть границы с соблюдением мер безопасности.

До этого Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продолжить временные ограничения на поездки в Европейском союзе до 15 июня.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Евросоюзтуризмлето
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