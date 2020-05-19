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У ЄС 11 країн узгодили правила туристичних поїздок влітку

Новини » В світі     19.05.2020 - 11:34
У ЄС 11 країн узгодили правила туристичних поїздок влітку
Фото: прапор ЄС (pixabay.com)

Міністри закликали туристичні компанії використовувати найближчі тижні для ухвалення належних заходів обережності

В понеділок 11 держав Європейського союзу погодили звід правил, що стосуються поступового ослаблення обмежень на туристичні поїздки влітку на тлі карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Міністри домовилися про чотири керівних принципи.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Як зазначається, угода була досягнута після відеоконференції між міністрами закордонних справ Греції, Кіпру, Німеччини, Іспанії, Італії, Австрії, Хорватії, Португалії, Мальти, Словенії та Болгарії.

У спільній заяві міністри заявили, що вони домовилися про чотири керівні принципи, а саме:

  • про те, що підхід ЄС є найкращим способом поступової нормалізації транскордонних поїздок:
  • про вивчення способів дозволити поїздки, уникаючи при цьому зростання захворювань на коронавірус, що є ключовим пріоритетом;
  • про забезпечення того, щоб громадяни, які вільно подорожують по Європі, також могли безпечно повернутися додому;
  • про відновлення свободи транскордонних переміщень за умови позитивних тенденцій в епідеміологічній ситуації.

"Ми закликаємо туристичні компанії та пов'язані з ними приватні суб'єкти використовувати найближчі тижні для прийняття належних заходів для захисту мандрівників після відновлення свободи пересування і подорожей. Ми вважаємо, що це важливий елемент для відновлення довіри громадськості до безпеки подорожей", - йдеться в спільній заяві.

Нагадаємо, раніше у Єврокомісії закликали країни ЄС якомога швидше відкрити кордони з дотриманням заходів безпеки.

До цього Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на поїздки в Європейському союзі до 15 червня.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Евросоюзтуризмлето
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