ЄС з 1 лютого знизить стелю цін на російську нафту

На початку грудня 2022 року країни - члени G7, а також Австралія і ЄС запровадили обмеження цін на російську нафту, установивши максимальний рівень у розмірі 60 доларів за барель.

З лютого 2023 року ці країни ввели нову цінову стелю на російські нафтопродукти: 100 доларів - для дизельного палива й 45 доларів - для різних мастил. У вересні 2025 року цінову стелю знизили до 47,6 долара за барель.

А з 1 лютого 2026 року стеля цін на російську нафту становитиме 44,1 долара за барель.

Обмеження передбачають заборону надання транспортних, страхових і фінансових послуг для постачання російської нафти, яку продають вище за встановлений ліміт.

У ЄС наголошують, що механізм переглядатимуть з урахуванням ринкової кон'юнктури й ефективності обмежувальних заходів.