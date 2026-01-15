ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть

Напомним, ценовой потолок на российскую нефть устанавливает максимальную цену, по которой страны могут покупать ее у России. Транспортные и страховые компании не смогут предоставлять свои услуги для сделок, где цена нефти выше предельной.

С декабря 2022 года действовал потолок стран G7 на уровне 60 долларов за баррель.

Потолок цен ЕС будет автоматически пересматриваться не реже двух раз в год в зависимости от рыночных цен. Он будет устанавливаться исходя из средней цены нефти за последние 3 месяца, минус 15%.

Для того чтобы сохранять экспорт нефти, Россия может либо снижать цену нефти, либо использовать так называемый "теневой флот". Это могут быть старые танкеры, которые не подлежат строгому контролю, танкеры, зарегистрированные в странах с более мягкими правилами для перевозок, такими как Панама или Либерия. Для перевозок нефти РФ использует танкерный флот Греции, Мальты, Кипра.

18 июля 2025 года ЕС принял 18-й пакет санкций против России, согласно которому максимальная цена на российскую нефть была снижена с 60 до 47,6 доллара за баррель. Решение вступило в силу 3 сентября.

Кроме того, был введен автоматический и динамический механизм для установления будущего лимита цены. Как сообщалось, предельная цена должна быть на 15% ниже, чем средняя рыночная на сырую нефть Urals за предыдущий отчетный период.

К тому же Канада также снизила ценовой потолок на российскую нефть - на 12%.