Без Єрмака, але зі "старою гвардією": з ким тепер радиться Зеленський

На тлі зупинки мирних переговорів та відтермінування виборів політична активність в Україні знизилася. Криза у Верховній Раді останнім часом стала менш гострою, а парламент знову почав демонструвати результативну роботу.

Еквівалентної заміни Єрмаку не знайшлося

Президент делегував розв’язання парламентських питань так званим "старійшинам": спікеру Руслану Стефанчуку, його першому заступнику Олександру Корнієнку та голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії. Саме ці посадовці зараз входять до ближнього кола глави держави.

Після звільнення Андрія Єрмака Зеленський став частіше спілкуватися зі "старою гвардією", проте еквівалентної заміни колишньому керівнику ОП так і не знайшлося. Це пояснюється тим, що з попереднім очільником Офісу президента пов’язували не лише робочі, а й глибокі особисті стосунки.

За словами співрозмовників РБК-Україна, зараз президент виглядає більш самотнім. Якщо раніше поруч із ним завжди був хтось, хто міг порадити, відволікти чи пожартувати (як Андрій Богдан чи Андрій Єрмак), то з нинішнім главою Офісу стосунки мають робочо-формальний характер. При цьому емоційно-психологічний зв'язок із Єрмаком президент, імовірно, зберігає й надалі.

"У президента не може бути друзів"

"У президента країни, що перебуває у стані війни, не може бути друзів", - так Зеленський прокоментував санкції щодо Тимура Міндіча торік.

Тому президент зараз спирається на людей-функцій, на кшталт заступників голови Офісу президента.

"Це не заступники Кирила (керівника ОП Кирила Буданова, - ред.), як це не були заступники Єрмака. Це його заступники", - розповів співрозмовник у президентському оточенні.

Радник Дмитро Литвин опікується медійними питаннями, а парламентськими справами - "стара гвардія". При цьому за потреби Зеленський може напряму зателефонувати якомусь міністру або головам ОВА.

Співрозмовник РБК-Україна у військових колах повідомив, що Зеленський ухвалює військові рішення вкрай обережно. Він може вислухати багатьох людей, зважити різні фактори, плюси і ризики, навіть виїхати безпосередньо "в поля".

Але головним його радником у питаннях фронту був і залишається головнокомандувач Олександр Сирський.

"Щодо оперативної обстановки вони зідзвонюються чи не кожні дві години. Між ними склалися досить теплі стосунки. Зеленський і Залужний все-таки різні, а з Сирським вони за темпераментом збіглися. Вони обидва більш рішучі, авантюрні в позитивному сенсі цього слова", - сказав співрозмовник.