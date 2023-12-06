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Єрмак зустрівся зі спецпредставником США з питань економічного відновлення України

Фото: під час зустрічі Андрія Єрмака з спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер (prezident gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Керівник ОП зауважив, що в Україні розглядають українсько-американську конференцію оборонних індустрій як початок перспективної та плідної співпраці між ОПК двох країн.

"Це відкриє шлях до нового, відродженого українського оборонно-промислового комплексу, здатного задовольнити наші потреби у військовій техніці та зброї для перемоги у війні з Росією", - сказав він.

Єрмак наголосив, що Україна готова надати всю необхідну підтримку для роботи американських оборонних компаній у нашій країні, створити умови для того, щоб вони почали копродукцію в Україні та з вітчизняними виробниками.

Під час зустрічі було відзначено важливість страхування ризиків інвестиційних проєктів у нашій країні.

Крім того, обговорювалася необхідність посилення системи протиповітряної оборони України, що також сприятиме створенню кластерів оборонної та іншої промисловості.

Крім того, Єрмак і Пріцкер обговорили бачення економічного відновлення України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Це сталося перед самітом, на якому лідери країн ЄС обговорять вступні переговори з Україною.

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