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Ермак встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины

Фото: во время встречи Андрея Ермака со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер (prezident gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу со специальной представительницей США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Руководитель ОП отметил, что в Украине рассматривают украино-американскую конференцию оборонных индустрий как начало перспективного и плодотворного сотрудничества между ОПК двух стран.

"Это откроет путь к новому, возрожденному украинскому оборонно-промышленному комплексу, способному удовлетворить наши потребности в военной технике и оружии для победы в войне с Россией", - сказал он.

Ермак подчеркнул, что Украина готова оказать всю необходимую поддержку для работы американских оборонных компаний в нашей стране, создать условия для того, чтобы они начали копродукцию в Украине и с отечественными производителями.

В ходе встречи была отмечена важность страхования рисков инвестиционных проектов в нашей стране.

Кроме того, обсуждалась необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины, что будет способствовать созданию кластеров оборонной и другой промышленности.

Кроме того, Ермак и Прицкер обсудили видение экономического обновления Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. Это произошло перед саммитом, на котором лидеры стран ЕС обсудят вступительные переговоры с Украиной.

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