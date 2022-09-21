Єрмак зустрівся із членами комітету з розвідки Конгресу: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОП.

Посадовець поінформував про ситуацію на фронті.

Єрмак наголосив, що Україна не лише стримує натиск агресора, а й почала проводити успішні контрнаступальні операції, що дало змогу звільнити майже 8,5 тисяч квадратних кілометрів території на сході держави.

Він також подякував за допомогу, яку США надають з першого дня.

"Цей успіх є спільною перемогою, є перемогою свободи та демократії. А нашою метою є й завжди буде повне і якнайшвидше звільнення всієї української території від окупантів і відновлення повного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах", - підкреслив глава ОП.

Водночас посадовець зауважив, що війна триває, а російська армія все ще має великі сили, тому Україна потребує подальшої підтримки та посилення.

За його словами, перелік потреб наших Збройних сил добре відомий військово-політичному керівництву Сполучених Штатів, вже налагоджена плідна співпраця та координація щодо цих питань.

Створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Окрім цього, заступник керівника ОП Андрій Смирнов зосередив увагу на ініціативі стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

На його переконання, це вже не питання війни у нашій країні, а питання для всього цивілізованого світу, і підтримка цього процесу з боку США, як ключової демократії, є вкрай важливою.

"Це питання сміливості називати речі своїми іменами, назвати міжнародних злочинців міжнародними злочинцями", - додав Смирнов.