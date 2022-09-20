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Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України: що відомо

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Вівторок 20 вересня 2022 23:35
Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України: що відомо Фото: Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Спеціально для Збройних сил України у Сполучених Штатах виготовлятимуть ударні безпілотники. Мовиться про дрони-камікадзе Switchblade 600.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

У Пентагоні оприлюднили інформаційний бюлетень щодо постачання озброєння, згідно з яким контракт було укладено 15 вересня.

"Обладнання - Switchblade 600, сума - 2,2 мільйони доларів, підрядник - AeroVironment", - вказано у документі.

Варто зазначити, що до ідеї з постачанням Switchblade серії 600 США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії.

Відтак, дрони серії 300 переміщуються на 10 кілометрів, а дрони серії 600 - на 40 кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден схвалив черговий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

В рамках цього пакету Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці і протитанкові системи.

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