Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України: що відомо

Фото: Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України (Getty Images)

Спеціально для Збройних сил України у Сполучених Штатах виготовлятимуть ударні безпілотники. Мовиться про дрони-камікадзе Switchblade 600.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.