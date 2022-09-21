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Ермак встретился с членами комитета по разведке Конгресса: о чем говорили

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Среда 21 сентября 2022 01:18
Ермак встретился с членами комитета по разведке Конгресса: о чем говорили Фото: Глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу в режиме видеоконференции с членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОП.

Чиновник проинформировал о ситуации на фронте.

Ермак подчеркнул, что Украина не только сдерживает давление агрессора, но и начала проводить успешные контрнаступательные операции, что позволило освободить почти 8,5 тысяч квадратных километров территории на востоке государства.

Он также поблагодарил за помощь, оказываемую США с первого дня.

"Этот успех является общей победой, является победой свободы и демократии. А нашей целью и всегда будет полное и скорейшее освобождение всей украинской территории от оккупантов и восстановление полного суверенитета Украины в международно признанных границах", - подчеркнул глава ОП.

В то же время чиновник отметил, что война продолжается, а российская армия все еще имеет большие силы, поэтому Украина нуждается в дальнейшей поддержке и усилении.

По его словам, перечень потребностей наших Вооруженных сил хорошо известен военно-политическому руководству Соединенных Штатов, уже налажено плодотворное сотрудничество и координация по этим вопросам.

Создание спецтрибунала по агрессии РФ

Кроме того, заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов сосредоточил внимание на инициативе по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

По его убеждению, это уже не вопрос войны в нашей стране, а вопрос для всего цивилизованного мира, и поддержка этого процесса со стороны США, как ключевой демократии, крайне важна.

"Этот вопрос смелости называть вещи своими именами, назвать международных преступников международными преступниками", - добавил Смирнов.

Напомним, Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade 600 для Украины.

А недавно президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи на сумму 675 миллионов долларов.

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Андрей Ермак Война России против Украины
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