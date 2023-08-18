Єрмак зустрівся з главою СОТ та обговорив захист вільної торгівлі у Чорному морі

Однією з головних тем зустрічі було обговорення захисту вільної торгівлі в регіоні Чорного моря, який опинилася під загрозою через агресію Росії проти України.

Єрмак звернув увагу на цілеспрямоване нищення Росією транспортної та аграрної інфраструктури України й блокаду українських портів.

"Росія своїми діями створює безпосередню загрозу продовольчій безпеці та порушує свободу торгівлі, зокрема в Чорному морі", - сказав він.

Він також запропонував розглянути можливість залучення Світової організації торгівлі до імплементації другого пункту Української формули миру, що має назву "Продовольча безпека".

Вихід Росії з "зернової угоди"

Нагадаємо, у липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, нещодавно Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Як зазначається, сьогодні, 16 серпня, з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.