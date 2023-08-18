Ермак встретился с главой ВТО и обсудил защиту свободной торговли в Черном море

Одной из главных тем встречи было обсуждение защиты свободной торговли в регионе Черного моря, оказавшейся под угрозой из-за агрессии России против Украины.

Ермак обратил внимание на целенаправленное уничтожение Россией транспортной и аграрной инфраструктуры Украины и блокаду украинских портов.

"Россия своими действиями создает непосредственную угрозу продовольственной безопасности и нарушает свободу торговли, в частности, в Черном море", - сказал он.

Он также предложил рассмотреть возможность привлечения Всемирной торговой организации к имплементации второго пункта Украинской формулы мира, который называется "Продовольственная безопасность".

Выход России из "зернового соглашения"

Напомним, в июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом русская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Как отмечается, сегодня, 16 августа, из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения".

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