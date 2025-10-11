Єрмак зустрівся з держміністром ОАЕ: говорили про повернення полонених і не тільки

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з державним міністром ОАЕ з питань міжнародного співробітництва Рім Аль Хашимі, яка прибула до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака.

Розмова почалася зі співчуттів українцям, що постраждали від обстрілів, і швидко перейшла до конкретних питань: інвестицій в енергетику, інфраструктуру та аграрний сектор, а також гуманітарної допомоги та обмінів полоненими, завдяки яким додому повернулися понад 2000 українців.

"Обговорили шляхи консолідації міжнародних зусиль для досягнення справедливого миру. ОАЕ вже надали значну гуманітарну допомогу та, що вкрай важливо, сприяли обмінам полоненими, завдяки чому додому повернулися понад 2000 наших людей", - повідомив Єрмак.

За його словами, пані міністр, сама мати трьох, глибоко розуміє біль українців.